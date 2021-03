Stadio – Slitta ancora la decisione per l’assegnazione dei diritti tv

La Serie A ha deciso di non decidere.

In quello che sembra un gioco di parole, le società del nostro massimo campionato non riescono a trovare ancora l’accordo per l’assegnazione dei diritti del massimo campionato di calcio italiano per le stagioni 2021/24. Dazn ha presentato la sua offerta che convince solo 11 club, mentre per vincere ne servono almeno 14. Tre voti da trovare tra Roma, Bologna, Samp, Genoa, Benevento, Sassuolo, Crotone, Spezia e Cagliari, con le prime astenute e l’ultima assente alla riunione. La presa di posizione di Roma e Bologna, capifila degli astenuti, ha fatto si che anche l’incontro di ieri sia terminato in un nulla di fatto. C’è tempo fino a lunedì 29 per decidere, dopodichè le offerte decadranno e la sensazione è che Sky, dopo questa data, possa essere favorita su Dazn, con la promessa di offrire le stesse cifre ipotizzando anche un rilancio in caso di offerte più vantaggiose. Sempre che tre astenute non decidano di cambiare e votare a favore della compagnia Inglese.

Fonte-Stadio