Stadio – Skov Olsen, c’è la fiducia di Mihajlovic

Ieri in conferenza stampa, Mihajlovic ha annunciato che Skov Olsen partirà titolare contro il Benevento. Nuova chance da titolare per il danese dopo la gara contro il Parma.

Sinisa vuole dargli continuità per capire cosa può dargli il ragazzo per diverse partite dall’inizio e dare seguito a quello che aveva provato a fare a inizio campionato prima che Skov si infortunasse in Nazionale. Inoltre se Mihajovic avesse scelto Orsolini dal primo minuto contro il Benevento, sarebbe stata letta da Skov come una bocciatura rischiando di perderlo sotto il profilo psicologico. Mihajlovic sa che un giovane per essere giudicato ha bisogna di continuità e non di una partita ogni tanto. Skov Olsen, dal canto suo, deve dare un segnale e prendere calci quella timidezza che lo contraddistingue. Il suo prossimo step deve essere quello di dimostrare di avere coraggio nel fare una giocata o una scelta difficile perché le qualità per farlo le ha. Mihajlovic ci crede, ora tocca a Skov.

Fonte: Stadio