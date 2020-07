Stadio – Skorupski tra i pali è una forza, così così uscite e disimpegni

Male in uscita dai pali e con il pallone ai piedi, in porta però è super. In questa ripresa Lukasz Skorupski ha mostrato tutti i propri pregi e limiti. Finché è limitato a giocare tra i propri pali, il polacco è tra i migliori di Serie A. Nonostante i tanti gol subiti, segnare un gol all’estremo difensore rossoblu non è facile. Reattività, riflessi, istinto e rapidità di esecuzione, sono i punti forti del 29enne.

Spesso però i gol sono nati da suoi tentennamenti, quando uscendo dalla sua confort zone in mezzo ai pali, ha spesso sbagliato interventi e disimpegni. Sono uscite e impostazione di gioco i principali punti deboli del portiere rossoblu su cui Luca Bucci, il preparatore del Bologna, dovrà lavorare. Mihajlovic si aspetta uno Skorupski 2.0 per il finale di stagione e l’inizio del prossimo campionato.