Stadio – Skorupski ritrova il sorriso

Torna a sorridere Lukasz Skorupski e lo fa con la sua nazionale, la Polonia. Nella partita contro l’Ucraina, il numero 1 rossoblù, non ha subito gol e si è tolto un peso enorme. Ora, però, c’è da mantenere la porta inviolata anche con il Bologna.

Contro il Napoli, il Bologna ha subito gol per la 40ª gara consecutiva e nei top 5 campionati europei solo il Bordeaux ha fatto peggio con 42 partite consecutive nel 1960. Spesso Skorupski risulta tra i principali colpevoli dei gol subiti dal Bologna e non è un caso che i rossoblù sono la squadra che a subito più gol di testa in questo inizio di campionato, ben 4 al pari di Atalanta e Parma. Mihajlovic stima molto il portiere polacco, ma sa che deve migliorare il rapporto con l’ansia. La speranza in casa Bologna è che la rete inviolata con la Polonia abbia riportato autostima e serenità a Skorupski e che sia di buon auspicio anche per i rossoblù.

Fonte: Stadio