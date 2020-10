Stadio – Skorupski in cerca di riscatto

Questa sera all’Olimpico scenderanno in campo Lazio e Bologna per il 5° turno di campionato. Un giocatore più di tutti vuole riscattarsi, Lukasz Skorupski.

Il portiere polacco detiene il record in negativo per aver preso almeno un gol in 37 gare consecutive. Per Lukasz, questa sera, non sarà la partita più semplice per mettere fine a questo score negativo perchè l’avversario sarà Immobile, la scarpa d’oro dello scorso anno. C’è un dato che può, però, rassicurare il Bologna. La Lazio in questa stagione ha effettuato 47 tiri in 4 partite e si trova all’11° posto di questa particolare classifica, dietro al Bologna con 53. Inoltre Skorupski è il 3° portiere con più parate effettuate, 17, dietro a Cagliari e Genoa.

A Skorupski questa sera il compito di dimostrare che lui c’è, sperando che anche i suoi compagni facciano la loro parte, per interrompere il record negativo e dare una svolta alla stagione.

Fonte: Stadio