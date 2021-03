Stadio – Skorupski e Audero, sliding doors

Nel prossimo turno di campionato il Bologna affronterà la Sampdoria che in porta ha Audero che nel 2018 poteva diventare rossoblù e Skorupski blucerchiato.

Infatti, nella sessione di mercato del 2018, il Bologna era alla ricerca di un nuovo portiere con Mirante in partenza. Il nome di Audero, che era di proprietà della Juventus ma in forza al Venezia, era insieme a Skorupski in cima alla lista degli obiettivi dei dirigenti rossoblù. Alla fine il Bologna scelse il portiere polacco che oggi è diventato un punto fermo del gruppo e il suo acquisto sta dando i suoi frutti. Non si può sapere cosa avrebbe potuto dare l’attuale portiere della Sampdoria, ma ciò che è certo è che Skorupski sia diventato un elemento essenziale e una garanzia per il Bologna. Grazie alle sue recenti e ottime prestazioni è stato convocato dalla sua Nazionale, chissà come sarebbero andate le cose se non fosse venuto a Bologna.

Fonte: Stadio