Bologna – Skorupski, difesa rinata e svanisce l’ombra del 42

Nel fotogramma di Skorupski che abbraccia i compagni della difesa c’è tutta la soddisfazione per aver evitato la gara numero 42 con almeno un gol al passivo.

Non aver conquistato il record negativo, dunque, è più di una vittoria per questo Bologna dalle mille sorprese. Ora per i rossoblù è come se partisse una stagione tutta nuova, dopo che era dal settembre 2019 che i felsinei non riuscivano a evitare di subire una rete. Un periodo lunghissimo che ha portato a qualche malumore e a qualche peso mentale nella testa della squadra, soprattutto in Skorupski. Ora c’è l’Inter, dove non subire gol sarà difficile, ma il Bologna ha dimostrato di rinforzarsi nelle difficoltà, sapendo stringere i denti nei momenti duri.

Fonte-Stadio