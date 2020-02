Skorupski – Contro la Lazio obiettivo porta inviolata

Superata l’influenza, Skorupski c’è ed è arruolabile in vista della sfida contro la Lazio all’Olimpico. Sarà lui con ogni probabilità a difendere la porta rossoblu contro la formazione di Simone Inzaghi. Storicamente la Lazio è una squadra poco felice per il polacco che su sei scontri con i biancocelesti ha vinto una sola volta (1-0 Empoli-Lazio stagione ’14-15).

Quell’unica vittoria di Skorupski contro la formazione capitolina vide il polacco mantenere inviolata la propria porta, una cosa che al Bologna non riesce da ormai 20 partite. Mantenere la rete bianca contro la Lazio non sarà semplice, la squadra guidata in attacco da Immobile è il secondo miglior attacco del campionato. Una statistica che spaventa la formazione di Sinisa. Sarà Lukasz a dover aiutare i rossoblu ad erigere il muro per fermare la Lazio, volando tra i pali per impedire a Immobile e compagni di segnare.