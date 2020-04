Stadio – Sistema Calcio in ginocchio, ma nessuno interviene

Non è arrivato l’aiuto immediato che il calcio sperava da parte del Governo. Almeno fino a Pasqua il pallone dovrà attendere. Le richieste del sistema Calcio non sono variate. Al primo posto c’è la richiesta della riduzione dei costi del lavoro per il periodo in cui il campionato non si gioca. Segue una garanzia di liquidità alle società per i pagamenti, con un fondo dedicato. Un fondo che si creerebbe destinando l’1% della quota totale delle scommesse relative a eventi sul mondo del pallone.

Dalle scommesse infatti sembra dipendere il futuro prossimo del calcio italiano. Il decreto dignità ha tagliato le gambe agli introiti in Serie A. Un clamoroso boomerang che ha colpito le società italiane e che invece agevola le società straniere. All’estero infatti molte società si appoggiano a società di betting come main sponsor, con investimenti sempre in crescita di queste ultime. Con le società italiane che invece perdono ulteriore competitività a livello internazionale, perdendo un’ipotetica ricca fonte di guadagno.

Ma non si fermano qui le richieste dei proprietari di A. Per poter tornare definitivamente competitivi a livello internazionale infatti, i club chiedono una revisione delle legge sulla costruzione degli stadi. Un’agevolazione che faciliterebbe la costruzione degli stadi di proprietà. Si chiede infine la revisione della Legge Melandri, la legge che regola la distribuzione dei diritti tv.