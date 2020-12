Bologna – Mihajlovic vuole risposte

Il Bologna fino al 23 dicembre resterà in ritiro, a meno che Mihajlovic non veda che la sua squadra ha capito cosa deve e cosa non deve fare in campo, perché quello che è successo nel primo tempo contro la Roma non può e non deve accadere mai più.

A differenza di altri allenatori che si prendono le responsabilità e poi privatamente alzano i toni con la propria squadra, Sinisa Mihajlovic si comporta così solo quando ritiene di aver lanciato messaggi sbagliati come è successo con l’Inter. Quando, invece, è sicuro di aver preparato bene la gara e di non essere stato ascoltato, non ci sta e esprime pubblicamente il suo punto di vista in modo che tutti si facciano un esame di coscienza. Ora il ritiro è necessario per avere risposte dai propri calciatori e vedere un cambio di atteggiamento già nella partita di domani sera contro lo Spezia.

Fonte: Stadio