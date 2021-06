Stadio – Sinisa raddoppia tutto il suo Bologna

Non ci sarà una squadra A e una B. Tante le incognite, servono stimoli e intercambiabilità per ciascuno

Un compito non facile per gli uomini di mercato rossoblù, che dovranno lavorare sia sul fronte entrate che uscite, con i vari Poli, Medel e Santander ormai fuori dal progetto. Hanno già lasciato sia Palacio che Danilo, e Sinisa vorrebbe iniziare il prossimo campionato senza i Grandi Vecchi. Senza il brasiliano e con Antov che non sarà riscattato, ecco che il Bologna dovrà cercare un altro centrale oltre a Lyanco, che sembra essere vicino a vestire nuovamente la maglia rossoblù. In avanti arriverà Marko Arnautovic, ma se partirà il Ropero servirà un'altra punta come alternativa all'austriaco, visto che i felsinei a gennaio perderanno Musa Barrow, che partirà con il suo Gambia in Coppa d'Africa.