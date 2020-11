Stadio-Sinisa prova Denswil e Dominguez

Sinisa Mihajlovic prova a mischiare le carte in vista di Napoli. Complice i sette infortuni, il serbo ha schierato nell’allenamento di ieri Denswil largo a sinistra al posto di Hickey e Dominguez a centrocampo al posto di Svanberg. Nulla è deciso poiché mancano ancora due allenamenti interi, ma la sensazione è che Miha voglia analizzare tutte le possibili alternative a disposizione. Una di queste sarebbe Denswil, che fino a ora ha collezionato un’ora complessiva di gioco e che potrebbe essere preferito a Hickey per fisicità ed esperienza e al tempo stesso più copertura in fase difensiva. A completare la linea difensiva ci saranno Tomiyasu e Danilo in mezzo con De Silvestri largo a destra. L’altro ballottaggio riguarda Svanberg e Dominguez, con lo svedese che garantirebbe più fisicità mentre il nazionale argentino più palleggio. In attacco invece scelte obbligate con Palacio prima punta supportato da Orsolini, Soriano e Barrow.

