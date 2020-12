Stadio – Sinisa pensa a Dijks

L’ultima partita da titolare giocata da Mitchell Dijks è stata il 21 settembre contro il Milan, fu la prima giornata di campionato e nei minuti finali di partita arrivò l’espulsione per il terzino olandese.

Dopo il match contro il rossoneri è iniziato il lungo stop di Dijks che lo ha fatto rientrare tra i convocati solo nello scorso turno infrasettimanale contro lo Spezia, per poi subentrare nella mezz’ora finale di Torino-Bologna. Domani contro l’Atalanta potrebbe tornare dal primo minuto, la condizione fisica non è ancora delle migliori, come normale che sia dopo tre mesi di stop, ma Mihajlovic ci sta pensando.

Fonte: Stadio