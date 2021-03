Stadio – Sinisa le suone al Bologna

La sconfitta di Cagliari riapre il dibattito cittadino sul rendimento del Bologna nel momento in cui c’è da fare il salto di qualità. Il Corriere dello Sport Stadio si sofferma sull’ennesima gara fallita dal Bfc quando si è trattato di alzare l’asticella.

‘Una partita copia e incolla di quelle contro Genoa e Benevento’ scrive Stadio. E il giorno dopo la solita sfuriata di Sinisa Mihajlovic alla squadra, ieri come tutte le altre volte che alla gara “spartiacque” hanno fallito per atteggiamento e cattiveria agonistica. Il tecnico rossoblù ha dichiarato che non ha vinto il Cagliari, ma ha perso il Bologna: colpa di giocatori che alla prova di maturità vengono sempre bocciati. E’ il caso di Orsolini, che di questo passo si dovrà scordare degli Europei. E stando alla gara di mercoledì, anche di Barrow e Soriano. Un eterno incompiuto il Bfc, che da l’impressione di ascoltare il suo tecnico solo quando obbligato a fare risultato.

Fonte-Stadio