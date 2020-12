Stadio – Si torna al 4-2-3-1, ecco i probabili 11

Dopo l’utilizzo del 3-5-2 a San Siro contro l’Inter, Mihajlovic sembra intenzionato a tornare all’abituale 4-2-3-1.

In porta, visto l’infortunio di Skorupski che lo terrà lontano dal campo per circa 30 giorni, ci sarà Da Costa con Ravaglia che in questo mese diventerà il secondo portiere. Solite scelte in difesa con De Silvestri confermato a destra, Danilo e Tomiyasu come coppia centrale e Hickey largo a sinistra. In mezzo al campo l’unico sicuro del posto è Schouten e il favorito per affiancarlo è Svanberg. Attenzione a Medel che scalpita e insidia lo svedese per il posto da titolare, più indietro Poli e Dominguez. In attacco non recupera Sansone e sulla destra ci sarà Vignato, con Soriano al centro e Barrow a sinistra a completare il tridente dietro a Palacio.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow, Palacio.

Fonte: Stadio