Stadio – Si arrende Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al polpaccio e rischia di saltare tre partite, ma per fortuna del Bologna Dijks è recuperato.

Con l’espulsione di Glik, in Benevento-Roma, Tomiyasu aveva appena stabilito un record ed era l’unico calciatore in Serie A presente in ogni minuto della stagione. Con il Sassuolo si credeva che il giapponese avesse accusato solo un crampo, ma il giorno dopo sentiva ancora dolore al polpaccio ed è stato sottoposto a risonanza magnetica. Parlare di lieve stiramento pare esagerato, ma i dottori Nanni e Sisca hanno deciso comunque di fermarlo per evitare guai peggiori e tornerà a disposizione quando sarà completamente guarito. Intanto Medel negli ultimi giorni ha fatto passi avanti con il suo infortunio e all’inizio della prossima settimana potrà tornare a lavorare in parte con il gruppo. Dijks, infine, dopo aver saltato il Sassuolo è tornato in gruppo e contro la Lazio si riprenderà la fascia sinistra.

Fonte: Stadio