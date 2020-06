Settima serie di tamponi per il Bologna

Sono arrivati i risultati del settimo giro di tamponi a cui giocatori e staff del Bologna si sono sottoposti. Gli esiti non hanno portato nessuna sorpresa negativa, con tutti i test negativi. Il club rossoblu oggi è tornato ad allenarsi in vista del match con la Juventus, rigorosamente a porte chiuse, come richiedono le norme.

Bologna che sta seguendo con grande zelo le norme imposte dal protocollo della Figc. Lo scrupolo e il rigore della squadra emiliana sono decisivi in questa fase di avviamento al campionato, infatti i rossoblu hanno già programmato la prossima sessione di tamponi, l’ottava. La squadra fa molta attenzione ad evitare contagi tra le proprie fila, con i dirigenti che hanno chiesto ai giocatori attenzione e puntualità.