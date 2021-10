Stadio – Mercato, serve un mediano

Già in estate Mihajlovic aveva chiesto un centrocampista in più

Mihajlovic in estate aveva chiesto con insistenza un sostituto di Schouten individuato in MatteoRicci, liberatosi a zero dallo Spezia. Sarebbe stato un possibile ricambio, ma la trattativa con il giocatore italiano non è andata a buon fine, il quale poi si è trasferito al Frosinone in serie B.