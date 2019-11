Stadio – Schouten e Skov Olsen cercano spazio, possibile chance?

Nonostante la sfida col Sassuolo sia in programma per venerdì, lo staff rossoblu ha ugualmente concesso ai giocatori un giorno di riposo. Giorno extra che permetterà ai lungodegenti di tornare a lavorare col gruppo. Uno su tutti Mitchell Dijks, che sembra finalmente arruolabile da Mihajlovic e pronto a ricominciare il lavoro con il gruppo. Continueranno invece il lavoro personalizzato Destro e Tomiyasu, con il giapponese che potrebbe tornare subito dopo la sosta Nazionali.

Questi giorni aiuteranno anche Soriano e Poli a recuperare, usciti malconci dalla sfida contro l’Inter, così come Santander. Ecco allora che questi problemini per i titolari potrebbero aprire le porte del campo a Schouten e Skov Olsen. I rossoblu devono invertire il trend dei pochi punti raccolti e la sfida contro il Sassuolo è l’ideale per ripartire e centrare i tre punti. Che le chiavi di volta per portare a casa il match del Mapei Stadium possano essere l’energia e la voglia dei due giovani rossoblu, non è dato saperlo. Ma sicuramente questi ragazzi possono essere l’arma in più su cui quest’anno Sinisa può contare.