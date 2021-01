Stadio – Schouten da ritrovare

Jerdy Schouten nelle ultime tre partite è stato lontano dal suo solito rendimento e tutta la squadra ne ha risentito. Mihajlovic infatti lo elogiò così: “Con Schouten siamo una squadra, senza di lui un’altra”. Il momento no della squadra è dovuto anche a questa sua flessione negativa.

I periodi difficili capitano, ma ha la stima del suo allenatore che gli ha consegnato le chiavi del centrocampo rossoblù e ora deve solo ritrovare il ritmo giusto. Non è da escludere che contro il Verona entri a gara in corso in modo da rifiatare un po’ e apparire più lucido, Sinisa sta valutando tutto. Ciò che è certo è che Jerdy deve e vuole tornare a convincere tutti che quello che sta attraversando è solo un momento e che può essere il vero trascinatore del gruppo perché lo ha già fatto nella prima parte di campionato e può continuare a farlo. Per riemergere il Bologna aspetta “Il signore del centrocampo” come lo definì Walter Sabatini.

Fonte: Stadio