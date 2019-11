Stadio – Sassuolo, per fortuna c’è Berardi

Senza questo Berardi il Sassuolo sarebbe in zone assai pericolose di classifica. Già perché Mimmo sta giocando da vero campione: 7 gol e 2 assist in 9 presenze, sul livello delle sue stagioni migliori. Un peccato però che questi exploit del capitano neroverde non coincida con una situazione ottimale della formazione emiliana. Venerdì sera arriverà il Bologna al Mapei Stadium in una partita che potrebbe essere uno spartiacque per la stagione di entrambe le squadre.

Berardi ci proverà. Sta mostrando il meglio del suo calcio riportando alla memoria le sue stagioni migliori, quando tutti i top club erano sulle sue tracce. Il resto della rosa del Sassuolo non se la passa però altrettanto bene. La squalifica di Obiang è solo l’ultima nella lunga lista di assenze che compone la formazione emiliana, ben 8 gli assenti contro il Lecce. I padroni di casa in vista del derby cercheranno qualche recupero lampo in vista del match di venerdì, cercando di rimpolpare una squadra attualmente decimata.