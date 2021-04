Stadio – Saputo vuole tenersi stretto Mihajlovic

Sinisa chiede di non mollare i calciatori più richiesti

Nella giornata di ieri il patron rossoblù è stato a Casteldebole per seguire l'allenamento e nel pomeriggio ha avuto un lungo colloquio con Fenucci per discutere della Superlega. Oggi è previsto l'incontro con Mihajlovic e la volontà di Saputo è di andare il più incontro possibile alle legittime richieste dell'allenatore perché sa quanto Sinisa sia importante e quante garanzie dia al Bologna. Accontentare il mister vuol dire aggiungere alla squadra un attaccante e un difensore e in uscita bisognerà cedere solo una pedina che verrà poi sostituita. Perdere più giocatori vorrebbe dire cominciare un nuovo percorso e Sinisa non vuole.