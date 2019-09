Stadio – Saputo una visita amara

Questa volta i minuti di recupero sono stati fatali al Bologna. Il vantaggio romanista a tempo scaduto ha lasciato molto amaro in bocca ai tifosi rossoblu. Anche il presidente rossoblu, presente in tribuna ieri è rimasto scottato dal risultato finale. Joey, con tutta la famiglia al seguito, non ha digerito bene la sconfitta maturata all’ultimo secondo. Il boccone amaro gli è rimasto in fondo alla gola: “Abbiamo perso un punto.” Dirà ad un tifoso, intento a salutarlo e a stringergli la mano.

Joey Saputo, che oggi rientrerà in Canada, non lascerà però Bologna a lungo. Il numero uno del Bfc infatti tornerà in occasione del 110′ anniversario della società. Il 3 ottobre lo attende infatti l’inaugurazione della mostra per il compleanno rossoblu a Villa delle Rose. Il presidente taglierà il nastro insieme al sindaco Virginio Merola. Un’occasione forse per discutere nuovamente dello stadio. Peccato che il presidente, per colpa di impegni lavorativi, non riuscirà a fermarsi per l’incontro casalingo con la Lazio.