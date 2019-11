Stadio – Saputo torna in città, in agenda Parma e mercato

Ci sarà anche Joey Saputo domenica tra i 20.000 del Dall’Ara. Il numero uno rossoblu arriverà tra venerdì e sabato e sicuramente incontrerà i suoi dirigenti per capire come procede l’affare Ibrahimovic. Non si sa ancora quanto il patron canadese resterà in città. Saputo vuole stare vicino alla squadra nel momento di crisi, consapevole della delicatezza dell’incontro. Suonerà la carica ai propri ragazzi incontrandoli prima della partita, sperando di vedere una vittoria che aiuterebbe il Bfc ad uscire dalla crisi.

Per ora sull’agenda di Saputo non c’è scritto altro, ma non è da escludere che il chairman possa approfittare del ritorno in città per parlare con le istituzioni del restyling dello stadio. Nel frattempo è un Bologna in emergenza quello che scenderà in campo contro il Parma. Una difesa rimaneggiata e un attacco spuntato affronteranno una formazione parmense senza centravanti di ruolo, in una sfida fondamentale per il proseguo della stagione.