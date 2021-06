Stadio – Saputo subito al lavoro sul nuovo budget

Il patron rossoblù dovrà dare l'assenso ai cambi che serviranno anche sul fronte del settore giovanile, in piena crisi

Arrivato in città con la moglie Carmie, Joey Saputo resterà a Bologna per almeno una settimana.

Anche se non ha programmato nessuno incontro, i temi che dovrà trattare a Casteldebole saranno molti. Il bilancio è sotto controllo, e Joey cercherà un modo per allargare il budget previsto per la campagna acquisti, cercando di alimentare l'economia rossoblù. Non è da sottovalutare anche la questione del settore giovanile, che anche ieri ha steccato, pareggiando in casa contro l'Ascoli, fanalino di coda della classifica. Il patron canadese valuterà se sia necessario investire maggiormente sulla Primavera, rendendola più competitiva. Intanto sono ufficiali le date del ritiro, con la squadra che salirà su a Pinzolo dal 14 al 24 luglio.