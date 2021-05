Stadio – Saputo-Mihajlovic, summit risolutivo

Il patron è atteso già oggi in città: summit con il tecnico per parlare di futuro e mercato

Salto eventuali cambi di programma, Joey Saputo è atteso a Bologna per le 12. Agenda ricca per il chairman rossoblù, che domani avrà il pranzo sia con i suoi dirigenti che con l'intera squadra. Sempre tra domani e sabato, poi, incontrerà Sinisa Mihajlovic per fare il punto sulla sua permanenza.

Detto che anche dopo questo colloquio non ci sarà la certezza assoluta che il tecnico rimanga, sarebbe comunque un passo avanti verso un proseguimento futuro, anche se questo dipenderà da eventuali offerte di una big (Juve e Lazio su tutte). Già nell'ultimo incontro, i due si sono scambiati idee e opinioni sul Bologna che verrà, e ora limeranno alcuni dettagli. Si parlerà di mercato, con Sinisa che ha già spiegato ai dirigenti quali rinforzi pretende dalla società e chi invece è libero di trovarsi un'altra destinazione, non rientrando nei piani dell'allenatore. In primo piano, per quanto riguarda il mercato in entrata, c'è ancora Marko Arnautovic, con il Bologna che sta ancora lavorando sull'ingaggio. Capitolo cessioni: Mihajlovic ha chiesto che chi uscirà dovrà essere sostituito a dovere, e gli indiziati al momento rimangono ancora Tomiyasu, Schouten e Svanberg.