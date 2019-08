Stadio – Saputo incontra Sinisa

Il Corriere dello Sport – Stadio nell’edizione odierna riporta che il presidente del Bologna Joey Saputo ha fatto visita al tecnico Sinisa Mihajlovic. L’incontro ha avuto luogo al Sant’Orsola e Saputo in questa occasione ha ribadito la sua vicinanza e la fiducia della società nei confronti dell’allenatore. In serata il presidente partirà per andare in Germania dove si ricongiungerà con la squadra in vista dell’amichevole con l’Augsburg.

Nel frattempo per il centrocampo prende quota l’ipotesi Sanjin Prcic dello Strasburgo.