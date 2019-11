Stadio – Saputo deluso in tribuna, oggi summit per Ibra

Ha lasciato lo stadio con il volto scuro Joey Saputo, evidentemente non soddisfatto del Bologna visto in campo con il Parma. Aveva esultato come ogni altro singolo tifoso rossoblu al gol di Dzemaili, ma la squadra è attualmente ben lontana dalle aspettative del chairman. Oggi Joey sarà a Casteldebole ad incontrare i suoi dirigenti per discutere di mercato. L’argomento caldo è sicuramente Zlatan Ibrahimovic,

I tifosi ci credono, la speranza di vedere Zlatan sotto l’albero di Natale rossoblu è accesa nel cuore di ogni supporter bolognese. Joey non si sbottona e ieri ha fatto capire molto bene che si sta lavorando, ma l’investimento è di quelli onerosi. Il presidente canadese dovrebbe restare fino a domani o addirittura a mercoledì, prima di tornare a Montreal.