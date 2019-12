Saputo potrebbe arrivare a Bologna insieme a Thierry Henry

Tra domani sera e la mattinata di sabato tornerà a Bologna Joey Saputo. Stavolta però il patron rossoblu non sarà solo. Insieme a lui infatti ci sarà una delegazione dei Montreal Impact, tra questi potrebbe esserci anche il nuovo allenatore dei canadesi Thierry Henry. Qualche giorno all’ombra delle Due Torri per conoscere la realtà rossoblu e visitare le mostre per i 110 anni rossoblu.

Tra gli appuntamenti inderogabili del presidente rossoblu e i suoi ospiti saranno la partita di domenica allo stadio. La speranza comune è di rivedere il Bologna portare a casa i tre punti davanti ad un Dall’Ara gremito di pubblico. Anche Nicolas Dominguez tra i possibili presenti allo stadio.

Un altro appuntamento pubblico del patron del Bologna sarà la cena natalizia del club, organizzata con la squadra, i dipendenti e gli sponsor. Probabilmente sarà martedì il giorno ultimo della visita di Saputo. Presidente che non se ne andrà senza aver prima incontrato i propri dirigenti per fare un summit in vista del mercato di gennaio e del girone di ritorno. Nessun incontro previsto invece per la questione stadio.

