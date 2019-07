Stadio – Santander e Pulgar non si muovono

Prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio dedicata al calciomercato. Pulgar e Santander, per motivi differenti, sono stati a lungo considerati possibili partenti, ma questo scenario non è più così probabile. Nonostante una clausola rescissoria accessibile, per il centrocampista cileno non sono arrivate offerte e anche per il Ropero non sono giunte vere proposte dalla Cina, allo stato attuale delle cose vanno entrambi verso la permanenza. Per la mediana si insiste per l’olandese Jorrit Hendrix (24) del PSV.