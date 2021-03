Gazzetta – Sansone: trequartista, ala e anche falso nove

E’ tornato Nicola Sansone.

Il fantasista rossoblù è stato protagonista della rimonta contro il Crotone pur non figurando del tabellino marcatori. Ha giocato come trequartista nel nuovo 3-4-1-2 disegnato ad hoc da Mihajlovic per provare a ribaltare la partita. Non solo quindi ala sinistra nel 4-2-3-1 o “falso” 9, ma il numero 10 emiliano sta dimostrando una grande varietà di ruoli: dove lo metti sta, e sta bene, anzi è decisivo. Sabato ha ricoperto il ruolo di ispiratore dietro a Palacio e Barrow, posizione nuova che Sansone ha dimostrato di saper ricoprire alla grande. Dopo lo stop per problemi muscolari, è rientrato il 16 gennaio contro il Verona. Da lì la squadra, con lui in campo, ha totalizzato 17 punti in 11 partite.

Fonte-Stadio