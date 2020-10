Stadio – Sansone non al top, Vignato ci prova

Dopo la sconfitta con il Sassuolo c’è grande curiosità di capire se Sinisa Mihajlovic cambierà impianto di gioco e qualche interprete.

Ieri differenziato per Barrow per una contusione alla mano, sabato comunque ci sarà, e anche per Nicola Sansone c’è stato un allenamento personalizzato. Il numero dieci è a caccia della migliore condizione e così ieri nella partitella Sinisa Mihajlovic ha schierato a sinistra Emanuel Vignato. L’ex Chievo è a caccia di una chance, anche se per ora una possibilità potrebbe averla a partita in corso e non dall’inizio.

Fonte – Stadio.