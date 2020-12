Bologna – Sansone dà segnali di ripresa

Nicola Sansone ha disputato una buona prova contro il Crotone, piena di spunti concreti, ed è sulla strada giusta per ritrovare se stesso e il feeling con i compagni.

L’esterno rossoblù è subentrato a Orsolini al minuto 18′ ed è stato il giocatore che ha giocato più palloni sulla trequarti (12) e che ha avuto più occasioni. Gli infortuni non l’hanno aiutato, ma Mihajlovic lo stima e lo tiene in considerazione anche per la crescita dei giovani. Ora con l’infortunio del compagno, avrà più spazio tra i titolari e voglia di tornare a essere incisivo, magari segnando un gol che gli manca dal dicembre 2019 contro il Milan.

Fonte Stadio.