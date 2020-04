Stadio – Sanificare Dall’Ara e Casteldebole potrebbe costare fino a 150.000€

I costi per sanificare stadio, centro tecnico ed eventuale hotel che verrà usato come Quartier Generale. I costi dipenderanno anche dalle indicazioni del protocollo sulla sicurezza e dalle sostanze che verranno utilizzate. Il range del prezzo è vario, ma al momento oscilla tra i 50 e i 150 mila euro. Casteldebole è già stato sanificato, ora è il turno del Dall’Ara: duemila metri quadrati di lavoro per debellare il virus.

Il Bologna per i lavori a centro tecnico e stadio si è affidato ad un’azienda specializzata nel settore. Anche i campi di Casteldebole sono stati trattati e continuano ad essere seguiti, nel caso in cui si dovesse riaprire tutto. Se il Bologna dovesse tornare ad allenarsi, le strutture sarebbero impeccabili. Nel frattempo il Bologna ha anche allertato l’hotel dove restare in ritiro e gestire i giocatori con un pullman, anch’esso sanificato, per portarli al campo e viceversa.