Stadio – Sabatini: “Mihajlovic ha detto: resto qui”

Lo ha precisato il direttore dell'area tecnica rossoblù

Ieri i capi rossoblù hanno garantito non solo sul futuro di Mihajlovic, ma di come non abbiano mai preso in considerazione l'ipotesi di un addio. Nonostante questo, tra una quindicina di giorni inizierà un vero e proprio valzer delle panchine, sia in Italia che all'estero. Il Bologna si priverà del suo tecnico solo di fronte a una proposta estremamente allettante, e questa deve arrivare entro una certa data, visto il mercato da progettare. Durante il colloquio tra il tecnico serbo e il presidente Saputo, il patron canadese ha ribadito le ambizioni della società per il futuro, ora bisognerà dar seguito a queste parole, cercando di regalare a Sinisa i giocatori giusti.