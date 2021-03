Stadio – Rientro vicino per Faragò

Paolo Faragò è arrivato a Bologna nel mercato di gennaio nella trattativa che ha visto Calabresi diventare un nuovo calciatore del Cagliari. Il nuovo difensore rossoblù, però non si ancora mai allenato con i nuovi compagni.

Il rientro in gruppo dell’ex Cagliari, però, sembra vicino perché ieri ha concluso il suo percorso riabilitativo all’Isokinetic. Ora lo attende altro lavoro, ma la strada verso il recupero sembra meno in salita. L’ultima partita disputata in campionato fu contro l’Inter il 13 dicembre scorso e proprio contro i nerazzurri potrebbe essere convocato. Dopo la trasferta di Crotone ci sarà la sosta e Faragò avrà modo di approfittarne per recuperare un po’ di condizione fisica e diventare una valida alternativa per il finale di campionato.

Fonte: Stadio