Stadio – Riecco Medel, ma dalla panchina

Gary Medel ieri è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo, il suo obiettivo è poter partecipare alla trasferta di Cagliari. Mihajlovic non vuole correre rischi, difficile quindi vederlo titolare e si proverà a portarlo in panchina.

Il cileno non gioca una partita ufficiale dal 23 dicembre scorso, data di Bologna-Atalanta e in questo campionato ha raccolto solo otto gettoni. La sua miglior condizione è lontana, ma la squalifica di Danilo e l’emergenza in difesa ne accelera il suo recupero. La giornata di oggi sarà decisiva per capire se Medel riuscirà a tornare nell’elenco dei convocati per la gara di domani sera.

Fonte: Stadio