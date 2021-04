Stadio – Ricordate Sadiq? Ora vale una fortuna

L'ex attaccante di Roma e Bologna è esploso in Spagna

Tutti lo ricordano come un'operazione di mercato sbagliata perché con i rossoblù fece solo 7 presenze di cui solo una da titolare. Zero gol segnati e anche in allenamento faticava a trovarne. A fine campionato non si trovò l'intesa per un nuovo prestito per provare a rivalutarlo dopo una stagione deludente condizionata da un problema alla caviglia. Oggi gioca all'Almeria e gli scenari sono completamente capovolti e dalla Spagna filtra un interessamento di Bayer Monaco e Siviglia. Ora il club spagnolo è in seconda divisione, ma se dovesse essere promosso la clausola di Sadiq salirebbe a 80 milioni. Secondo il quotidiano spagnolo AS, l'affare si potrebbe comunque chiudere per una cifra intorno ai 30 milioni.