Stadio – Ricomincio da Trenza

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull’importanza di Rodrigo Palacio.

Il titolo è ‘Ricomincio da trenza’, il Bologna di Mihajlovic attende Medel ma è ancorato ai gol di Palacio. Per Stadio l’argentino non ha solo il ruolo da leader, bensì è chiamato a fare la differenza per via dei mancati arrivi di Kouame e Defrel. Per Sinisa, Palacio è il finto nove ideale. Per quanto riguarda Medel, oggi arriva a Bologna e già venerdì potrebbe essere titolare contro la Spal.