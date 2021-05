Stadio – Ribery e Barrow: derby islamico dell’Appennino

Musa e Ribery, due islamici nel derby

Sono due giocatori faro per Mihajlovic e Iachini e hanno cominciato il Ramadan il 13 aprile scorso, ma questo aspetto non inciderà sulla partita. Musa è persona riservata e parla poco della sua religione, ma quando segna ringrazia. E' perno del Bologna con 8 gol e 8 assist. Ribery ha scoperto l'Islam grazie alla moglie Wahiba e ha deciso di convertirsi dopo il matrimonio per amore. 'Non è la religione a renderli grandi' chiude Stadio 'ma aiuta ad indicare loro una direzione'. Domani si affronteranno in campo.