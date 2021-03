Stadio – Rebus Sinisa per il sostituto di Skurupski

Ravaglia e Da Costa si giocano il posto in porta. In pole l'italiano

Un problema, quello dei portieri, che dal rientro dall'infortunio del portiere polacco era stato sistemato, visto anche le ottime prestazioni di Lukasz. Skorupksi ora dovrà stare in isolamento per almeno 10 giorni e potrà ritornare in Italia solo dopo essersi negativizzato. Per sostituirlo, la sensazione è che Sinisa si affidi al giovane Ravaglia, andato in campo solo nella disfatta contro la Roma, ormai quasi un girone fa. Il tecnico serbo ha sempre detto, anche quando ha giocato Da Costa, di voler riproporre l'italiano, ma che per problemi fisici e per il contagio al Covid, non c'è mai stata la possibilità di rivederlo tra i pali. Il definitivo rientro del portiere polacco, poi, ne ha definitivamente accantonato le possibilità di giocare, ma ora Ravaglia è pronto per sfruttare la sua occasione.