Stadio – Rebus attaccante, Sansone c’è

A 24 ore dall’incontro con la Lazio, quasi tutti i dubbi di formazione del Bologna sono stati sciolti. In difesa torna Danilo a fianco a Denswil, torna in panchina Bani, dopo una serie di buone prestazioni. A sinistra nella linea arretrata si va verso la conferma di Krejci, favorito nel ballottaggio con Mbaye, a destra invece confermato Tomiyasu. Per la mediana nessuna dubbio: Poli e Medel, mentre ci dovrebbe essere spazio per Svanberg al posto dello squalificato Soriano.

I veri dubbi per lo staff di Mihajlovic sono in attacco. Al momento Sansone sembra l’unico ad avere il posto quasi certo, nonostante le ultime prestazioni incolore. A destra il ballottaggio tra Orsolini e Skov Olsen, vede l’italiano favorito a scendere in campo dal 1′ minuto. Per il ruolo di centravanti è invece una vera lotteria. Palacio, Santander e Destro si giocano nell’allenamento di rifinitura odierno, la maglia da titolare. Le riserve verranno sciolte solo all’ultimo.