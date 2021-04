Stadio – Ravaglia, l’ultima scommessa di Sinisa

Il portiere torna tra i pali dopo l'esordio sfortunato contro la Roma

Federico Ravaglia è pronto per la sua seconda possibilità. Dopo l'esordio, che ha segnato fin qui anche la sua unica partita in A, contro la Roma , in cui subì 5 gol in un tempo e rimediò anche un infortunio alla caviglia, cerca il riscatto stasera contro l'Inter.

L'avversario, così come lo erano i giallorossi, è una corazzata. Fermare il miglior attacco non sarà semplice, ma l'ex Primavera vuole dimenticare il debutto amaro. Chi lo ha visto nelle ore successive dopo la disfatta con la Roma, parla di un ragazzo col viso allungato e gli occhi spenti, quasi consapevole di aver perso un treno. Ma il calcio è un ciclo, ed ecco che ha concesso una seconda chance a Ravaglia. Il calcio, in questo caso, si chiama Sinisa Mihajlovic, che in carriera non ha mai avuto problemi a lanciare giovani, anzi. La carta d'identità è stato un fattore che il tecnico serbo non ha mai preso in considerazione. Sinisa crede in Ravaglia, e salvo contrattempi dell'ultimo minuto, sarà lui a difendere i pali della porta del Bologna, fidandosi della voglia di riscatto del giovane portiere.