Stadio – Ranieri in pole

Il tecnico romano favorito per il dopo Sinisa

L’uscita dalla coppa Italia e il 6-1 di San Siro avevano già agitato il presidente rossoblù e la prova disastrosa della squadra a Empoli non ha fatto altro che aumentare la sua rabbia. Se per ora l’unico a pagare è stato Sabatini, non è escluso che se non ci dovesse essere un cambio di rotta altri potrebbero seguirne la sorte, a cominciare dall’allenatore. Il presidente ha prolungato la sua permanenza a Bologna di due giorni ma non è da scartare l’ipotesi che possa anche rimanere a domenica, giorno della partita con la Lazio. Il tecnico romano era già stato contattato a giugno qualora Sinisa avesse deciso di lasciare Bologna e già in quell’occasione aveva detto di gradire la destinazione. I prossimi impegni saranno decisivi per il Bologna a cominciare dal match di domenica a cui però farà seguito la pausa per le nazionali.