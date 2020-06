Stadio – ‘Rabbia Bologna’

L’apertura del Corriere dello Sport Stadio dopo la sconfitta due a zero del Bologna contro la Juventus è incentrata sull’arbitraggio di Rocchi e del Var Chiffi.

‘Rabbia Bologna’ campeggia in prima pagina ‘Sfida rovinata dall’arbitro’ si legge sul quotidiano. Nelle pagine interne ancora sulla moviola ‘Non era Rocchi‘, l’arbitro si perde su rigori ed espulsioni: per Edmondo Pinna era rigore la trattenuta di Denswil e il calcio di De Sciglio, ma c’era pure una espulsione per Soriano per doppio giallo.