Stadio – Quella volta che Gazzoni…

Estate 1994, il Bologna non riesce a salire in B tramite i playoff e Giuseppe Gazzoni Frascara medita il grande cambio in panchina. Nasce lì la cavalcata con Renzo Ulivieri.

Claudio Beneforti racconta oggi su Stadio quei giorni, quel viaggio assieme a Gazzoni per vedere la partita. In Gazzoni c’era il dispiacere dell’esonero di Zaccheroni, raccontato nel viaggio di andata, al ritorno invece il patron svelò l’accordo con Lele Oriali e Renzo Ulivieri, raggiunto in un ristorante appena fuori Barberino. Il primo giocatore acquistato sarebbe stato Carlo Nervo. Non solo, altri aneddoti tra Beneforti e Gazzoni. Per il presidente, il giornalista era stato ribattezzato ‘Madame Claude’. Perché? Le parole di Gazzoni stesso: “Lei è una grande bagascia, mi massacra tutti i giorni sul giornale eppure quando mi chiama non solo le rispondo sempre ma le do anche le notizie”.