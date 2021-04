Stadio- Quella fantastica notte di Barrow che fece sentire profumo d’Europa

Oggi, come allora, Palacio centravanti e Musa fece impazzire la Roma partendo da dietro in velocità

In quel match il gambiano segnò due gol e un assist, a Orsolini, che mandò al tappeto la Roma e regalò al Bologna il sesto posto momentaneo. Oggi Musa proverà a ripetersi, partendo sempre da esterno, dove fece ammattire Mancini e compagni. Quell'annata Musa la concluse alla grande, con 9 reti in 18 gare. In questa stagione, nonostante le sole sei marcature in 29 partite, di doppiette ne ha realizzate ben due: una all'andata contro il Cagliari da ala, e una al ritorno contro il Parma da attaccante. Ma è da esterno d'attacco che Barrow da il meglio di sè. E oggi, proprio in quella posizione, proverà a rivivere una notte magica come quella di oltre un anno fa.