Stadio – Pronto Svanberg se Soriano non ce la fa

Recuperare Soriano, questo è l’obiettivo attuale del Bologna. Dopo aver riabbracciato Tomiyasu ora si lavora per rendere disponibile anche il centrocampista contro il Parma. Non è scontato che il giocatore riesca ad esserci. Soriano è consapevole del suo ruolo all’interno della squadra e non vuole mancare l’appuntamento che rischia di essere chiave per la stagione rossoblu. Fino ad oggi l’ex Villareal ha saltato solo la partita contro il Sassuolo e la sosta lo ha aiutato a rimettersi in sesto, ma la verità sulla sua condizione si scoprirà solo tra un paio di giorni.

Inutile girarci intorno, Soriano è uno dei trascinatori di questo Bologna. La sua assenza col Sassuolo si è fatta sentire. In ogni caso Svanberg è già pronto a sostituirlo nel caso in cui non dovesse farcela. Le sue prestazioni recenti avevano convinto Sinisa a schierarlo con continuità, mai però nel ruolo di Soriano, Lazio esclusa. Quelli che invece sicuramente non recupereranno per la sfida con il Parma, sono Mattia Destro e Mitchell Dijks. I due continuano a lavorare a parte, con l’attaccante messo leggermente meglio del compagno di squadra olandese.