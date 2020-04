Stadio – Pronto il mutuo da 100 milioni per lo stadio

La quarantena non ha fermato il piano di crescita del Bologna. Il restyling del Dall’Ara è stato sicuramente rallentato dalla vicenda, ma sembra essere molto vicino l’accordo per il mutuo da 100 milioni per finanziare l’opera. Se a questa notizia, si aggiunge che l’ad Fenucci abbia confermato di avere il nome del partner che affiancherà il club per il completamento della ristrutturazione, ecco che si attende solo la presentazione del bando che determinerà a chi verranno affidati i lavori.

Il prossimo capitolo sarà legato a quale sarà la casa del BFC per i 18 mesi, che saranno necessari per completare il Dall’Ara 2.0. Per motivi di ordine pubblico, sono stata accantonate le ipotesi Modena e Ferrara. Il Benelli di Ravena resta in pole position, nonostante i costi alti per la ristrutturazione del campo. In ultima ipotesi si potrebbe costruire una struttura temporanea (come fece il Cagliari qualche anno fa) in una zona della città che avrebbe già le infrastrutture stradali complete. Le ipotesi al momento sono tre: Borgo Panigale, Fiera o FICO.