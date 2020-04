Stadio – Pronto il mutuo da 100 milioni per il Restyling

Si avvicina dunque il primo grande passo per la realizzazione del Restyling del Dall’Ara.

Documenti pronti e accordo trovato tra il Bologna e il Credito Sportivo per un mutuo da 100 milioni per la riqualificazione dello stadio Renato Dall’Ara. Lo riporta Stadio, che afferma come l’amministratore delegato Claudio Fenucci abbia in mano un accordo anche con il partner che affiancherà il Bologna nell’opera. La data dei lavori sembra essere indirizzata verso l’estate 2022. Conferme anche sulla struttura temporanea in cui giocherà la squadra durante i lavori: costo di 8-10 milioni per uno stadio in prefabbricato senza costringere il Bologna al trasloco. Problemi di ordine pubblico a Modena e Ferrara, problemi di strutture al Benelli di Ravenna. Aree per la nuova struttura? Vicino all’autostrada: idee Borgo Panigale o Fiera.